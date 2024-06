Nona edição do projeto ‘Regional 6 Cidadã’ será realizada no bairro São Bento, em Fortaleza

Programação vai além dos serviços oferecidos pelas regionais

Os moradores, além disso, poderão tirar dúvidas e realizar cadastros e atualizações relacionadas ao programa habitacional da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional (Habitafor) e ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).



Um núcleo do Procon também vai estar presente para passar orientações aos consumidores. A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) participará da ação com oferta de cadastro do Bilhete Único, do bilhetinho e do cartão de gratuidade para pessoa idosa utilizar o transporte público.

Uma equipe da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) também estará no evento para realizar o credenciamento para idosos e pessoas com deficiência (PCD) estacionarem em vagas reservadas.