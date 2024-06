Coletivo em Fortaleza oferece acolhimento e capacitação para público LGBT

As ações do Coletivo têm o objetivo de promover e fomentar a cultura de respeito e inclusão nas empresas de Fortaleza

O Coletivo Transcende, iniciativa do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social, oferece atendimento psicológico, capacitação profissional, ações de promoção de saúde, cidadania e empregabilidade para pessoas transsexuais e travestis. As ações, desenvolvidas no Shopping RioMar, têm o objetivo de promover e fomentar a cultura de respeito e inclusão nas empresas de Fortaleza.

Conforme a coordenadora de Empregabilidade do IJCPM em Fortaleza, Kássia Sales, a inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho traz benefícios para todas as partes, já que ao fortalecer a diversidade no ambiente de trabalho se torna inovador e criativo. “O empoderamento econômico de travestis e transexuais no exercício de uma profissão demonstra o quanto esse grupo pode contribuir para a economia do País”, detalha.