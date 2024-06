Novo posto de saúde é inaugurado no bairro Parangaba nesta terça

O posto de saúde Dom José Bezerra Coutinho visa atender 11 mil pessoas. O novo equipamento vai contar ao todo com 31 profissionais

A Prefeitura de Fortaleza realizou na tarde desta terça-feira, 25, a inauguração do posto de saúde Dom José Bezerra Coutinho, que fica localizado no bairro da Parangaba, em Fortaleza. O novo equipamento vai oferecer serviços de atenção primária à saúde e visa atender 11 mil pessoas do bairro e entorno.

O posto de saúde vai contar com 23 profissionais, sendo oito da área de saúde. O equipamento vai contar com três médicos, três enfermeiros, dois dentistas, dois auxiliares, três técnicos de enfermagem e trabalhadores da área administrativa.