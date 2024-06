Sistema Fecomércio promove evento em comemoração a um ano do projeto Baião Social

Intitulado “Baião Social ”, o programa de formação em desenvolvimento institucional, desenvolvido pelo Sistema Fecomércio, comemora um ano desde a sua fundação. Em alusão à data, a Federação promoverá um evento na próxima quinta-feira, 27, no ginásio do Sesc Centro.

“O Baião Social foi uma oportunidade maravilhosa. Trouxe para a gente muita informação e aprendizagem. A gente já está vendo os frutos aparecerem. A associação [de moradores], em si, melhorou muito com essa ajuda. O Baião Social veio para alavancar muita coisa na comunidade, não só a associação, mas o bairro todo”, afirma a presidenta da Associação de Moradores da Zona da Praia do Arpoador, em Fortaleza, Sandra Maria.

Das 275 organizações que foram contempladas com o projeto, 186 fazem parte dos programas Sopa Amiga e Mesa Brasil Sesc, que atuam nas frentes de combate à insegurança alimentar no Estado. Ao longo do ano, com separação e distribuição, essas organizações fizeram chegar 1.236 toneladas de alimentos na mesa de 37 mil pessoas em Fortaleza.

Investimentos em novos negócios sociais