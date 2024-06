Feto é encontrado em sacola plástica por catador em Fortaleza; Polícia investiga

Um feto foi achado dentro de uma sacola de plástico no bairro Varjota nessa terça-feira, 25

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que investiga o caso por meio do 2º Distrito Policial.

Um feto, sem identificação formal de idade, foi encontrado em via pública dentro de uma sacola, no bairro Varjota, em Fortaleza . O caso foi registrado nessa terça-feira, 25.

A Polícia Militar e a Perícia Forense do Estado do Ceará estiveram no local.