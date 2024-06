Professores buscam soluções para inclusão e diversidade na escola em seminário

Durante dois dias de palestras e mesas temáticas, especialistas e servidores da rede pública municipal de educação participaram do 3º Seminário Municipal em Diversidade e Inclusão Escolar. Norteando-se pelo tema “Diálogos para a redução das desigualdades”, os presentes desfrutaram de mesas temáticas, palestras, relatos de superação, vivências sensoriais e apresentações culturais.

A programação se iniciou nesta segunda-feira, 24, e seguiu até terça-feira, 25, sendo sediada no Centro de Eventos do Ceará, no bairro Edson Queiroz. A titular da Coordenadoria de Diversidade e Inclusão da Secretaria Municipal de Educação, Mônica Costa, pontua que o evento tem o objetivo de trazer temáticas relacionadas a diversidade e inclusão.

“A gente tem as palestras gerais no auditório e também as palestras específicas espalhadas por nove salas e no auditório, que ficam a critério de escolha do professor no momento da inscrição. Os temas são relacionados à educação para a inclusão etnico-racial, diversidade sexual e identidade de gênero, inclusão de estudantes com deficiência, a tecnologia como mecanismo de inclusão, e todos são ministrados para profissionais da rede municipal de ensino”, alinhou Mônica.