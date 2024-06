São João de Fortaleza: vias de acesso serão monitoradas por câmeras de videomonitoramento

Com expectativa de público de 500 mil pessoas, o evento vai reunir atuação nas áreas de segurança, trânsito, mobilidade, fiscalização, saúde e limpeza urbana. Operação foi divulgada na manhã desta segunda-feira, 24, em coletiva de imprensa no Paço Municipal, no Centro da Cidade

A Prefeitura de Fortaleza divulgou nesta segunda-feira, 24, em coletiva de impreensa no Paço Municipal, no Centro da Cidade, o plano operacional do São João da Capital. O evento acontece a partir da próxima sexta-feira, 28, e segue até o domingo, 30, no Aterrinho da Praia de Iracema. A operação vai contar com atuação nas áreas de segurança, limpeza, ordenamento, sustentabilidade e mobilidade. A expectativa de público é de 500 mil pessoas para os três dias. As principais vias de acesso ao evento serão monitoradas por câmeras de videomonitoramento.



Durante os festejos juninos, a Capital terá reforço de 80 agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) e orientadores de tráfego nos dois primeiros dias. No encerramento, serão 100 agentes. A operação vai focar na orientação do trânsito e dos pedestres para os deslocamentos dos públicos.

O planejamento ainda inclui interdições em vias do entorno. Na sexta e no sábado, a partir das 7 horas, os bloqueios serão na avenida Beira-Mar (entre as ruas Ildefonso Albano e Arariús), rua Ildefonso Albano (entre as avenidas Historiador Raimundo Girão e Beira-Mar) e rua João Cordeiro (entre as avenidas Historiador Raimundo Girão e Beira-Mar). No domingo, a partir das 17h30min, serão a avenida Abolição e av. Historiador Raimundo Girão entre as ruas Nunes Valente e Ildefonso Albano.

Ao todo, 23 linhas de ônibus vão atuar no entorno do evento e mais cinco veículos estarão em reserva para possível apoio. Na área de segurança, a prefeitura informou que 284 agentes da Guarda Municipal irão atuar em conjunto com policiais militares. A atuação ocorrerá dentro do evento, assim como nos locais de acesso aos festejos, como terminais e corredores de ônibus.