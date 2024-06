Turma da Sindy: crianças aprendem sobre coletividade no transporte em passeio escolar

FORTALEZA-CE, BRASIL, 24-06-2024: Projeto Tuma da Sindy. Crianças da escola municipal Parque Iracema visitam a sede do Sindiônibus. (foto: Beatriz Boblitz/O Povo) Crédito: BEATRIZ BOBLITZ

Para auxiliar que crianças se desenvolvam como cidadãos com boas práticas no trânsito e com consciência ambiental, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Ceará (Sindiônibus) lançou o projeto “Turma da Sindy”. Iniciado na manhã desta segunda-feira, 24, o projeto inclui visitas de estudantes da rede pública de ensino às empresas de transporte coletivo em Fortaleza. A princípio, cerca de 150 alunos de três escolas localizadas nos bairros Edson Queiroz, Passaré e Lagoa Redonda participarão das atividades. A primeira etapa da ação segue até a quarta-feira, 26. Contudo, outras escolas públicas de Fortaleza e Região Metropolitana já podem se inscrever para participar de novas ações do “Turma da Sindy” no segundo semestre de 2024. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A primeira escola a participar do projeto foi a Professor Francisco Maurício de Mattos Dourado, do bairro Edson Queiroz. Pouco depois do início do horário escolar, as crianças já estavam prontas para sair da unidade para realizar o passeio. Os alunos, contudo, ainda não sabiam sobre o que se tratava a atividade.

"Elas estavam ansiosas para dar uma volta, já que não é sempre que fazemos passeios escolares", conta o educador que acompanhava os alunos, Matheus Solon. Um ônibus azul então parou em frente a escola e, após iniciarem a viagem, os estudantes foram informados sobre o destino. Animados, eles chegaram à sede da Auto Viação Fortaleza, no bairro Parque Iracema. O passeio pela empresa já começou divertido: com as crianças ainda no interior, o ônibus se dirigiu para o lava-jato do local. Ao ver as janelas sendo lavadas com água e esponjas, as crianças gritavam de animação e até pediram para repetir o processo.

Após descer do ônibus, a turma passou pela oficina do local, onde é feita a manutenção da frota. Izabel Bandeira, psicóloga e membro do setor de Recursos Humanos da Viação Fortaleza, explica que a interação dos estudantes com os bastidores das empresas de coletivos ressalta a importância do transporte para a sociedade. “Também da condução dos nossos condutores de vidas, o cuidado que é necessário ter com essas crianças e, por parte das crianças, o cuidado que elas devem ter com o coletivo”, diz. Em seguida, os alunos assistiram a uma contação de histórias que, de maneira interativa com as crianças, ensinou sobre as boas práticas no uso do transporte coletivo, como ações de acessibilidade, bem como a importância de não jogar resíduos nas vias. “Nós, que operamos o sistema, sentimos falta dessa consciência na sociedade em geral, como a consciência comportamental e respeitar as diferenças e prioridades no transporte coletivo”, destacou Maria José, gerente administrativo do Sindiônibus. Na ocasião, também foi feita a distribuição da primeira edição da revista em quadrinhos “Turma da Sindy”, personagem que é mascote do Sindiônibus. A obra, que é ilustrada pela artista cearense Rebeca Jéssica, também promove a coletividade no transporte e aborda questões ambientais, sociais e de convivência. Para Matheus Solon, que atua como educador inclusivo da escola professor Francisco Maurício de Mattos Dourado, é muito importante que os conceitos também sejam aplicados de forma prática e fora da sala de aula.