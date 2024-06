Com 469 mil metros quadrados (m²) de dimensão, a Lagoa da Parangaba é o maior espelho, em volume d'água, de Fortaleza.

A operação conta com o apoio de uma escavadeira hidráulica e pretende remover resíduos sólidos, dejetos, materiais recicláveis e aguapés, assim como a supressão de plantas aquáticas que podem obstruir a passagem de água e causar alagamentos.

O Movimento Fortaleza Limpa deu início, na manhã desta terça-feira, 25, a mais uma etapa do cronograma de limpeza. Desta vez, o serviço de higienização ocorreu na Lagoa da Parangaba . A previsão é que o trabalho, que fica a cargo da Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) em parceria com a Defesa Civil de Fortaleza, seja concluído até o fim de agosto.

A Prefeitura de Fortaleza recolheu, de janeiro a maio deste ano, mais de 22 mil toneladas de resíduos em 45 ações de limpeza em canais e quatro lagoas, além de limpeza de 2.258 bocas de lobo.

O Executivo Municipal reforça que a população pode colaborar com o trabalho, evitando o descarte de lixo nestes locais. Atualmente, mais de 100 Ecopontos estão distribuídos em todas as regionais para o descarte correto de pequenas quantidades de entulho, restos de poda, móveis e estofados velhos. Óleo de cozinha, papelão, plásticos, vidros e metais também podem ser descartados no local.

Além disso, a população deve estar atenta ao cronograma de coleta de resíduos sólidos domiciliares em todos os bairros de Fortaleza, três vezes por semana (segunda, quarta e sexta-feira; ou terça, quinta-feira e sábado).