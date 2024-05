MPCE solicita que Etufor e Sindiônibus se expliquem sobre redução de ônibus em Fortaleza

A partir de uma reportagem do O POVO, se constatou que houve uma redução de 26% no número de viagens na Capital. MP emitiu oficio para as empresas exigindo respostas sobre essa diminuição

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) cobrou a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindionibus) para que apresentem dados sobre a redução de viagens de algumas linhas de ônibus em circulação na Capital.

O pedido foi feito por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), que teve noção sobre a situação no transporte público por meio de uma reportagem publicada pelo O POVO no dia 2 de maio. Na matéria assinada pelo repórter Kleber Carvalho, foi constatado que mais da metade das linhas de ônibus em Fortaleza sofreram com a redução das viagens.

Levantamento exclusivo concluiu que 154 rotas da Capital perderam viagens desde o último mês de dezembro. As linhas mais afetadas são as que trafegam nas regionais 6, 9 e 10. Ao todo, houve 26% de queda no número de viagens.