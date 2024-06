Subtenente da PM é condenado por matar vizinho após briga por som alto

O crime aconteceu dia 6 de novembro de 2021 após uma discussão motivada pelo volume do som do vizinho e inquilino Diogo Lima dos Santos, de 18 anos.

O advogado do réu, Talvane Moura, afirmou que recorreu da decisão e irá aguardar a revisão do julgamento.

O POVO entrou em contato com a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgão de Segurança Pública do Estado (CGD) solicitando a situação do cargo do Policial Militar Reginaldo Alves da Silva, mas ainda não houve retorno. Se a Pasta se manifestar, o texto será atualizado.

Briga por som alto: relembre o caso

As duas vítimas chegaram de motocicleta em casa, quando foram rendidas e alvejadas pelo PM Reginaldo Alves da Silva, que morava na residência vizinha. O caso ocorreu na rua Antero Quental, no bairro Paupina, em Fortaleza.