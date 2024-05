Julgamento de PM acusado de matar vizinho em Fortaleza é marcado

O julgamento do policial militar Reginaldo Alves da Silva, acusado de matar o vizinho de 18 anos, no bairro Paupina, em Fortaleza, está marcado para o próximo dia 19 de junho, no Fórum Clóvis Beviláqua. A sessão está agendada para começar às 8h30min.

O subtenente será julgado pelo homicídio de Diogo Lima dos Santos, de 18 anos, que além de vizinho era inquilino dele. O crime aconteceu no dia 6 de novembro de 2021 e foi praticado com uma arma de fogo após uma discussão em decorrência de volume do som no local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na ocorrência, outra pessoa, de 26 anos, ficou ferida. De acordo com o Ministério Público do Ceará (MPCE), "o acusado atacou as vítimas de forma que não lhes desse oportunidade de defesa”.