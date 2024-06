Sarto solidariza com vítimas de tiroteio, critica Governo e coloca Guarda à disposição

O prefeito foi ao Instituto Dr. José Frota em vista às vítimas de tiroteio na areninha do Barroso. Oito crianças foram internadas; uma delas está na UTI em estado grave

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) esteve na manhã deste sábado, 22, no bairro Serrinha, em Fortaleza, para participar de mais uma edição do evento de serviços Chega Junto, conforme o anunciado nas redes sociais do gestor e da Prefeitura ainda na semana.

O chefe do Executivo municipal foi questionado a respeito dos recentes episódios de violência ocorridos na cidade de sexta-feira para sábado, principalmente na Areninha do Jardim Violeta, no Barroso.