Paraquedista cai na Praia de Iracema, em Fortaleza

Após a queda, uma equipe da Inspetoria de Salvamento Aquático (ISA), da Guarda Municipal de Fortaleza, e um agente do Projeto Bike Vida prestaram os primeiros socorros ao paraquedista.

Um paraquedista caiu na Praia de Iracema, em Fortaleza, por volta das 11h30min dessa quinta-feira, 20. Informações sobre o estado de saúde da vítima não foram divulgadas. A situação, além disso, foi registrada por uma câmeras do sistema de videomonitoramento da Prefeitura.

Minutos depois, a vítima foi atendida por uma motolância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), que deu procedimento à prestação de socorro. Ele foi carregado para uma ambulância e encaminhado a uma unidade hospitalar.

O POVO entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para ter mais informações sobre o atendimento, mas as ocorrências do Samu Fortaleza não são divulgadas.