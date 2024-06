Homem é preso suspeito de matar uruguaio em Juazeiro do Norte

Um homem de 26 anos foi preso nessa quarta-feira, 19, suspeito de matar um uruguaio no município de Juazeiro do Norte , a cerca de 527 km de Fortaleza, em janeiro deste ano.

O suspeito estava escondido na zona rural da cidade quando foi capturado por equipes do Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa (NHPP), da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.

Após a captura, ele foi conduzido à unidade, onde dois mandados de prisão preventiva foram cumpridos. Agora, ele está à disposição da Justiça.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

