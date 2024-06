Crianças da rede municipal de Fortaleza ganham óculos de grau doados por marca

A marca de óculos Ferrovia Solar & Grau participou pela segunda vez do projeto “Olhos do futuro”, que busca transformar a vida de estudantes da rede municipal de ensino de Fortaleza. A ação contou com a presença de 200 crianças e ocorreu nessa terça-feira, 18, no hospital Leiria de Andrade.

As crianças passaram por atendimento oftalmológico, e, após exame detalhado, foi identificado que 86 delas precisavam de correção visual. Estas crianças receberão óculos de grau completos.