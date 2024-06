Fortaleza: 99,9% dos estudantes da rede municipal registram declaração étnico-racial

Capital superou a meta definida pelo Censo Escolar para este ano. Alunos maiores de 16 anos puderam realizar a autodeclaração no ato da matrícula

Mais de 238 mil estudantes matriculados na rede municipal de ensino de Fortaleza preencheram a declaração étnico-racial, processo voluntário em que os alunos informam como se identificam em relação à raça e etnia. A Capital registrou a declaração de 99,99% dos discentes, segundo dados gerenciais do Sistema de Gestão Educacional (SGE).

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, uma mobilização nas unidades escolares foi realizada nos últimos meses para o preenchimento do dado. Antes da iniciativa, 48% dos estudantes estavam com a informação de raça/etnia não declarada.