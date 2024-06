Foragido é preso com granada e revólver em Fortaleza

Homem foi encontrado pelos policiais em uma rede. Granada apreendida foi destruída por uma equipe do Bope em um lugar seguro

Crédito: Divulgação/Polícia Militar do Ceará

Um homem de 32 anos foi preso nessa terça-feira, 18, com uma granada e um revólver no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), os agentes foram informados sobre a localização de um homem que estava foragido da Justiça. O suspeito, que tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, foi encontrado pelos policiais no imóvel indicado.