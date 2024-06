Prefeitura de Fortaleza entrega novo posto de saúde no bairro Floresta

Posto de saúde Doutor Miguel Schettini Neto foi entregue nesta quarta-feira, 19, pela Prefeitura de Fortaleza Crédito: Yuri Allen/PMF

Mais de 11 mil pessoas serão contempladas com a chegada do Posto de Saúde Doutor Miguel Schettini Neto ao bairro Floresta, em Fortaleza, segundo a Prefeitura. Construído totalmente do zero, a nova unidade de saúde foi entregue à comunidade nesta quarta-feira 19 em um evento na Lagoa do Urubu, onde a estrutura foi erguida, sendo o 123º posto de saúde da rede municipal. O posto tem sua estrutura disposta em 385 m² e conta com três consultórios médicos, consultório odontológico, sala de prevenção ginecológica com banheiro, sala de procedimentos, observação, classificação de risco, esterilização, vacinação, curativos e coleta. Conta ainda com área de coordenação, espaço para educação em saúde e banheiros acessíveis. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A inauguração contou com a presença da comunidade que comemorou com balões, apitos e fogos de artifício a chegada do novo benefício. Maria Mirla de Sousa, liderança comunitária, diz que o posto de saúde facilitará a vida da comunidade que já não precisará ir para tão longe.

Novo posto de saúde Doutor Miguel Schettini Neto atende a comunidade do bairro Floresta, em Fortaleza Crédito: Yuri Allen/PMF “Há muitos anos nós precisávamos desse posto, mas começamos a debater com a secretaria regional, conversar com a prefeitura no ano de 2018, na gestão do Roberto Cláudio, e agora nós temos, é uma conquista muito importante para o povo, nós vamos zelar muito por ele”, relatou. Conforme o prefeito, José Sarto, com a chegada do novo posto, as pessoas não precisarão mais se deslocar para os postos vizinhos e poderão desfrutar do atendimento da atenção primária de saúde em um local mais próximo. “Uma população de 12 mil pessoas que antes iam para o posto Floresta , agora não vão mais. É uma reivindicação de 20 anos que essa comunidade tem que hoje temos o privilégio de entregar”, conta.