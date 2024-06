Cães Ithor e Saymon encontram 3 kg de maconha no Aeroporto de Fortaleza

A quantia de entorpecentes foi encontrada no terminal de cargas do Aeroporto de Fortaleza

A Receita Federal apreendeu 3 kg de maconha no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira, 18. Os entorpecentes foram localizados com a ajuda dos cães farejadores Ithor e Saymon.

A droga foi localizada durante fiscalização de rotina da Divisão de Repressão da Receita Federal. Os cães localizaram a carga no interior do Terminal de Cargas.