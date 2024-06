Ceará pelo Clima: cerca de 97% do território do Estado está suscetível à desertificação

FORTALEZA-CE, BRASIL, 17-06-2024: Professor Philip Martin Fearnside dando palestra no evento Ceará pelo Clima 2024 no Centro de eventos. (foto: Beatriz Boblitz/O Povo) Crédito: Beatriz Boblitz

O fenômeno é impulsionado por atividades humanas, como o desmatamento e o manejo inadequado do solo, além de ser intensificado pelo aquecimento global e pelas mudanças climáticas. O professor Marcelo Soares, do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará (Labomar/UFC), cita que o conceito de vulnerabilidade é muito importante para o Estado do Ceará. "Nós já temos uma vulnerabilidade do ponto de vista natural devido à nossa localização, em uma área equatorial. Vamos estar mais expostos às mudanças climáticas, secas, inundações, elevação do nível do mar, ondas de calor." Ele ainda destaca a questão da desigualdade social. Os mais pobres, de acordo com ele, são os mais suscetíveis aos impactos das mudanças climáticas. “Nós temos uma grande quantidade de pessoas em vulnerabilidade socioeconômica. Ou seja, em áreas urbanas ou rurais sem o menor tipo de infraestrutura. Então, temos que trabalhar tanto a questão da ‘adaptação’ e da ‘mitigação’.”