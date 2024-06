Escola no Bonsucesso é inaugurada após reforma e deve beneficiar 500 alunos

O atual diretor da Escola, Darlan Lima Paiva, ressalta que espera que as melhorias estruturais também resultem no desempenho dos alunos. “Esses espaços [requalificados] garantem uma aprendizagem mais eficaz e um ambiente escolar mais acolhedor, impactando positivamente tanto os estudantes quanto o trabalho pedagógico dos professores”.

A Escola Municipal Prof. Luís Recamonde Capelo , situada no bairro Bonsucesso, em Fortaleza , foi reinaugurada nesta terça-feira, 18, após passar por requalificação . A unidade atende 523 alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e também abrange áreas adjacentes, como Granja Portugal, João XXIII, Jóquei Clube, Parangaba, São José e Vila Peri. Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), foram investidos mais de R$ 4 milhões na revitalização do espaço.

“Essa é uma escola com 32 anos de história e há 30 anos não recebia qualquer intervenção. A nova infraestrutura está acompanhada pelo compromisso dos profissionais da educação de Fortaleza”, declarou o chefe do poder municipal. Conforme a gestão escolar, as obras de reforma na Escola Prof. Luis Recamonde Capelo tiveram início em 2022 e ocorreram em paralelo aos períodos escolares.

Também presente, o secretário de Educação de Fortaleza, Jefferson Maia, declarou que há outras 53 obras em unidades escolares ocorrendo no município. “Muitas delas em fase final de conclusão”, ressaltou.

Durante a cerimônia de entrega, os gestores e apoiadores visitaram as dependências da escola. Em meio aos estudantes, José Sarto chegou a distribuir autógrafos. Ao lado dele, em alguns momentos, uma figura diferente do cenário político cearense surgia em diálogo com o prefeito.

Ainda durante o evento, no momento de discurso de representações políticas em um palco montado na quadra da escola, a figura ilustre foi apresentada ao público pelo deputado estadual Antônio Henrique (PDT).

Tratava-se do pastor Caio Fábio, principal voz do cristianismo não denominacional no Brasil, crítico do cenário evangélico predominante e do movimento bolsonarista. Caio Fábio não chegou a falar no palco, mas foi simpático com o público que solicitava alguma foto com ele. Pouco antes da conclusão do evento, deixou o local.