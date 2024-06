Polícia atira em homem antes de jogo da Eurocopa

Homem segurava um machado e ameaçava torcedores em Hamburgo, antes do jogo entre Holanda e Polônia, e polícia agiu

Um caso de polícia ganhou destaque na mídia antes do jogo entre Polônia e Holanda pela Eurocopa neste domingo (16/6), na Alemanha. Afinal, policiais atiraram num homem que portava um machado e fazia ameaças na cidade de Hamburgo. Ele estava em meio a torcedores holandeses que faziam celebrações pacíficas e acabaram ficando a mercê do homem com arma branca.

A polícia emitiu uma nota afirmando que o homem chegou a ameaçar os oficiais com o machado e não obedeceu ao aviso para soltar a arma. De acordo com a corporação, ele não cedeu nem mesmo quando os agentes usaram gás pimenta e deram um tiro para o alto. Por isso, a polícia decidiu atingi-lo com um disparo. Ele foi levado para o hospital.

O jogo deste domningo terminou com a vitóiria da Holanda por 2 a 1. Leia aqui. Polônia e Holanda estão no Grupo D da Eurocopa, ao lado de Áustria e França.