70 veículos foram recuperados em 2024 nas rodovias federais que cortam o Ceará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou 70 veículos em 2024 nas rodovias que cortam o Ceará. A maioria desses veículos eram carros roubados ou furtados que haviam sido clonados para despistar a fiscalização. Somente nesse fim de semana, em diferentes operações, quatro pessoas foram presas em flagrante e responderão por crimes de receptação – adquirir produto consciente da procedência criminosa – e adulteração da placa de identificação (arts. 180 e 311 do Código Penal).

Durante uma operação de enfrentamento ao crime na BR-226, em Pereiro, agentes do Núcleo de Operações Especiais (NOE) da PRF e da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) abordaram um motociclista na sexta-feira, 14. Durante a fiscalização, constataram-se indícios de adulteração e clonagem nas numerações do veículo.