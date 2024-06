Mulher morre baleada durante assassinato de homem em Maracanaú

Um homem conhecido como "Daniel do Paredão" foi executado com vários disparos de arma de fogo em um posto de gasolina localizado no bairro Luzardo Viana, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Durante o crime, uma mulher que não tinha relação com a ocorrência foi atingida por bala perdida.

A mulher baleada foi levada ao hospital de Maracanaú, mas não resistiu. A vítima foi identificada apenas como Janaína.

O POVO entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública, mas ainda não obteve resposta. Quando a demanda for respondida, a matéria será atualizada.