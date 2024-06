Suspeito de roubo é morto após troca de tiros contra PM em Fortaleza

Suspeito de roubo foi morto após atirar contra agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) na noite dessa sexta-feira, 14, no bairro Manuel Dias Branco, em Fortaleza. Outro suspeito adentrou um matagal e não foi capturado.

Segundo relatório da corporação, os agentes foram acionados por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para ocorrência de roubo de veículo por volta de 19 horas.

O veículo foi localizado no cruzamento das ruas Dolor Barreira com Ocelo Pinheiro. Dois homens estavam no carro e recusaram a abordagem dos policiais militares, que seguiram a dupla.