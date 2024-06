Homem que esfaqueou mulher em supermercado na Barra do Ceará tem preventiva decretada

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

O homem que foi preso em flagrante por esfaquear uma funcionária de um supermercado no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia realizada nessa quinta-feira, 13. Wagner César Silva Pereira, de 33 anos, foi autuado por tentativa de homicídio.



O caso ocorreu por volta das 21h30min dessa quarta-feira, 12. Conforme Auto de Prisão de Flagrante (APF), a vítima, que tem 19 anos, estava trabalhando quando Wagner César chegou e passou a esfaqueá-la. Os dois não se conheciam antes e ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda de acordo com o APF, pessoas que presenciaram o fato reagiram e o autuado fugiu correndo. Policiais militares que faziam patrulhamento de rotina foram acionados e se deparam com Wagner César com duas facas na mão.