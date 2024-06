Com pesquisa sobre vasos sanguíneos, estudante cearense é 1º lugar em evento científico

O estudo teve como objetivo sintetizar um novo complexo de elemento químico para avaliar seu potencial no vasorelaxamento. Composto pode ser uma alternativa promissora no tratamento de distúrbios cardiovasculares

A estudante cearense Celina Landim, de 16 anos, conquistou o primeiro lugar na categoria de saúde da Expo Nacional Milset Brasil 2024, realizada em Fortaleza entre os dias 27 e 31 de maio. Com a vitória, ela se classificou para representar o Brasil na etapa internacional do evento científico, nos Emirados Árabes Unidos, em 2025. Agora, está em busca de patrocinadores.

Celina, que ainda está no segundo ano do ensino médio, desenvolveu uma pesquisa utilizando técnicas de biologia computacional. O estudo teve como objetivo sintetizar um novo complexo do elemento químico metálico rutênio e avaliar seu potencial no vasorelaxamento. Ou seja, criar um novo composto para ajudar a relaxar os vasos sanguíneos.