Youth20: evento busca levar demandas da juventude de Fortaleza para o G20

Com o objetivo de aproximar as juventudes de Fortaleza do encontro da Cúpula de Líderes do G20, que ocorrerrá em novembro deste ano, no Rio de Janeiro, o Cuca do José Walter recebeu nesta quarta-feira, 12, o Youth20 (Y20). O evento reuniu jovens e representantes do poder público para debates e proposição de soluções por meio da elaboração da "Carta da Juventude de Fortaleza para o G20", que será levada ao Rio.

De acordo com Asanda Luwaca, presidente executiva do Y20 da África do Sul e diretora da Agência Nacional de Desenvolvimento da Juventude da África do Sul, o Y20 atua como uma plataforma de diálogo entre os jovens e os representantes da Cúpula de chefes de Estado dos países do G20.