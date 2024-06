Lagoa do Opaia recebe ação de educação ambiental para 100 alunos do Vila União

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,13.06.2024: Ação educação ambiental lagoa do Opaia. Crédito: FÁBIO LIMA

A Lagoa do Opaia, localizada no bairro Vila União, em Fortaleza, recebeu na manhã desta quinta-feira, 13, a ação “De Boa na Lagoa”. Cerca de 100 estudantes da rede pública de ensino e jovens da Rede Cuca participaram de atividades de educação ambiental, como limpeza no entorno da lagoa, o plantio de mudas e jogos que promovem descarte correto de resíduos. A ação teve como objetivo instruir os jovens a ocupar futuramente o Parque Urbano da Lagoa do Opaia, em reforma desde janeiro de 2023, de forma consciente e sustentável. Com previsão inicial de entrega para janeiro de 2024, a conclusão agora está prevista para outubro deste ano. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Por volta das 9 horas da manhã, após um primeiro turno de provas na Escola Municipal Haroldo Jorge Braun Vieira, os estudantes chegaram em caminhada à Lagoa do Opaia, próximo à av. Lauro Viêira Chaves. A ação ocorreu em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho.

O evento foi iniciativa da Secretaria Executiva Regional 4 (SER 4) e do Cuca Ambiental, programa de educação ambiental da Rede Cuca. “Após obras, em geral, costuma haver um aumento de ocupação da população nos espaços públicos, que é o ideal. No entanto, uma das problemáticas que isso traz são os resíduos, porque ainda não temos uma cultura de descarte correto e de recolhimento do lixo. Por isso, estamos fazendo um trabalho anterior de sensibilização”, comenta Clarice Araújo, gerente do Cuca Ambiental. “Nós queremos envolver a população para que, de forma solidária, entendam que a responsabilidade de manter a cidade limpa é da gestão pública, dos alunos, dos moradores, e de quem vai trabalhar nesse local”, ainda pontuou o secretário da Regional 4, Ubiratan Teixeira. Os alunos do ensino fundamental II, com idades entre 10 e 14 anos, utilizaram sacos para iniciar o recolhimento de resíduos menores no entorno da Lagoa, como latinhas, pedaços de papelões e garrafas plásticas. Mesmo com o sol forte e com poucos equipamentos para auxiliar na coleta, os alunos transformaram a tarefa em uma brincadeira.



Morando desde 2020 no bairro, o aluno Tainã Gabriel, de 13 anos, se recorda bem da Lagoa do Opaia antes das obras se iniciarem. “Aqui tinha muito mato e lixo, a população não vinha muito também. Eu espero que, assim que o lugar estiver renovado, fique limpo. Vai ser bom para nós e para nossos futuros filhos”, comenta o estudante do 8º ano. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,13.06.2024: Ação educação ambiental lagoa do Opaia. Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,13.06.2024: Ação educação ambiental lagoa do Opaia. Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,13.06.2024: Ação educação ambiental lagoa do Opaia. Crédito: FÁBIO LIMA Já os jovens educadores do Cuca Ambiental estiveram ativos no plantio de mudas nativas, bem como mediando brincadeiras com os estudantes sobre a preservação ambiental. Ingrid Castro, 18, é estudante de Pedagogia e participante no projeto Cuca Ambiental. Ela comenta sobre o engajamento da juventude na preservação do ambiente. “O momento que estamos vivendo em relação às mudanças climáticas é muito urgente. Com o acesso a internet, acho que os jovens estão realmente engajados nessa causa. Queremos trazer o ativismo digital para a vida real”, diz. Além da Lagoa do Opaia, também devem receber a ações de educação ambiental a Lagoa de Messejana (20/06), a Lagoa do Mondubim (26/06) e a Lagoa da Parangaba (27/06). Reforma da Lagoa do Opaia: conclusão está prevista para outubro Em janeiro de 2023, a Prefeitura de Fortaleza anunciou que o prazo de conclusão para as obras na Lagoa do Opaia era de 12 meses. Ou seja, a entrega estava prevista para janeiro deste ano. Contudo, o local permanece em obras. De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Samuel Dias, o novo prazo para a conclusão das obras é até o final de outubro.