Governo do Ceará cria Comitê Estratégico de Segurança Integrada

O governador Elmano de Freitas assinou, nesta segunda-feira, 10, decreto para criação do Comitê Estratégico de Segurança Integrada do Estado do Ceará (Coesi) . A informação foi divulgada nas redes sociais.

"Já anuncio, inclusive, que a primeira reunião do Comitê está marcada para a próxima terça-feira, 18. Tenho absoluta convicção de que, com a integração dos poderes e instituições, avançaremos cada vez no combate ao crime e garantiremos mais segurança para os milhões de cearenses. Nossas forças de segurança terão apoio irrestrito nessa missão", escreveu Elmano.

Fazem parte do Comitê o governador, o secretário da Segurança e os comandantes dos órgãos vinculados da Segurança, o secretário da Administração Penitenciária, o procurador-Geral do Estado, o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente da Assembleia Legislativa, o procurador-geral de Justiça do Estado, o superintendente da Polícia Federal no Ceará e o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Ceará.