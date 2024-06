Seis veículos são autuados em operação contra o tráfego irregular nas Dunas da Sabiaguaba

Motoristas ignoraram as sinalizações no local proibindo a prática e foram autuados com base no Artigo 764 do Código da Cidade por degradação ambiental

Seis veículos foram autuados nesse domingo, 9, durante uma operação realizada pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), em parceria com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), contra o tráfego irregular nas Dunas da Sabiaguaba. Desses, quatro automóveis foram apreendidos e dois conseguiram se evadir do local, mas foram "autuados remotamente".

Conforme Agefis, "veículos foram detectados via drone circulando ilegalmente" no Parque Natural Municipal das Dunas da Sabiaguaba (PMNDS). Motoristas ignoraram as sinalizações no local proibindo a prática e foram autuados com base no Artigo 764 do Código da Cidade por degradação ambiental.