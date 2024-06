Meio Ambiente: ações de mapeamento e fiscalização de pontos de lixo são reforçadas na Sabiaguaba

A operação ocorreu de forma integrada entre equipes da Agefis, que realizaram o mapeamento de pontos de lixo no local, da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) e com o apoio da Ecofor.

No mês do Meio Ambiente, a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) promoveu, nesta quinta-feira, 6, uma ação de fiscalização em pontos de lixo na Área de Proteção Ambiental (APA) da Sabiaguaba. A iniciativa também buscou orientar moradores da região sobre o descarte correto de resíduos sólidos .

De acordo com a Agefis, a equipe de monitoramento da pasta mapeou sete pontos de lixo na região. A ação desta quinta-feira passou por cada um desses pontos, onde foi realizada a fiscalização, a coleta e a orientação da população no local.

“A gente tem mapeado os pontos de lixo do local e feito um trabalho de fiscalização desses pontos, para identificar se esses resíduos estão sendo colocados por moradores ou por grandes geradores. Se é um grande gerador, porque ele tem que colocar esse lixo em uma coleta particular, a gente identifica e faz a fiscalização e autuação. Também é feito um trabalho para tentar identificar possíveis veículos descartando resíduos em lugares que não podem. Identificando o veículo descartando esse resíduo, a gente faz a autuação e a apreensão do veículo”, detalhou.



Em casos de descarte irregular de resíduos sólidos ou de transporte de resíduos sem credenciamento, a legislação municipal prevê multas:



A legislação classifica como infração grave o depósito de resíduos sólidos, detritos, animais mortos, materiais de construção, entulhos, mobiliário usado, folhagem, materiais oriundos de poda, resíduos de limpeza de fossas ou de poços absorventes, óleo, gordura, graxa, tintas ou qualquer material ou sobras na calçada, leito de vias e logradouros públicos, praças, canteiros, jardins ou em qualquer terreno. As multas para esses casos podem variar de R$ 202,50 a R$ 2.700 para pessoas físicas e até R$ 32.400 para pessoas jurídicas.



“A importância de se identificar o resíduo é para que a gente possa saber a origem dele. Por exemplo, se for de grande gerador, ele tem que contratar uma empresa particular e credenciada para dar destinação ao resíduo. Se for domiciliar, é aí que a gente vai entrar com a educação ambiental para que os educadores conversem com os moradores para entender a demanda deles, entender porque é que está acontecendo esse descarte irregular e fazer a orientação com relação ao manejo deste resíduo, o dia e o horário em que eles devem colocar esse resíduo para coleta”, destacou Neuvani.

Operação de fiscalização Área de Proteção Ambiental (APA) da Sabiaguaba buscou identificar e retirar os pontos de lixos mapeados pela Prefeitura, além de promover ações educativas à população Crédito: Taynara Lima/O POVO

Além da questão do acúmulo de lixo em alguns pontos da Sabiaguaba, o tráfego irregular de veículos é um dos problemas registrados na área.

Em matérias publicadas pelo O POVO nos dias 26 de maio e 2 de junho, foram verificadas as presenças de carros e motocicletas no Parque Municipal das Dunas da Sabiaguaba (PNMDS).