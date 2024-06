Carros são apreendidos pela Agefis por degradação nas Dunas da Sabiaguaba

Bastou levantar o drone para flagrar dois carros transitando irregularmente no Parque Municipal das Dunas da Sabiaguaba (PNMDS) na manhã ensolarada de domingo, 9, durante ação da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis). O POVO acompanhou a manhã de fiscalização, após duas semanas de denúncias de tráfego ilegal na unidade de conservação.

O drone capturou o momento que um Gol e um HB20 estavam estacionados ao lado de uma das lagoas naturais da Sabiaguaba. Os agentes puderam aumentar a imagem e anotar a placa dos carros, além de traçar qual seria a rota de saída dos automóveis. As informações foram repassadas para a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) e a Guarda Municipal, que se deslocaram para interceptar os veículos.

Em ambos os casos, os infratores eram famílias com crianças que tinham decidido ir às dunas para curtir o domingo, mas que ignoraram as diversas placas sinalizando a proibição de tráfego de carros no local. Elas estão em todas as vias de acesso pelas quais a reportagem passou e são auto explicativas: em fundo branco, um carro preto é emoldurado por um círculo cortado por uma faixa vermelha, imagem acompanhada pela frase “nas dunas” ou “nas praias”.