Pacientes da Casa de Cuidados do Ceará fazem fanzines para relembrar momentos vividos na unidade

Para celebrar o aniversário de três anos da Casa de Cuidados do Ceará (CCC), comemorado no dia 24 deste mês, os pacientes da unidade produziram fanzines para relembrar os momentos vividos no local. As obras, feitas com recortes de jornais e revistas, foram agrupadas em um livreto, chamado de “Minha vida na Casa de Cuidados”.

Hellany Gomes, psicóloga da CCC, explica que os fanzines são uma boa forma de trabalhar o desenvolvimento motor e a autoexpressão dos pacientes. “Eles, realmente, vão estar falando sobre eles, sobre como está sendo a [estadia] na Casa de Cuidados”, pontua.