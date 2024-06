10ª edição da "Cãomiada" reúne ativistas da causa animal em Fortaleza

Um casal de banhistas para no meio do calçadão, na avenida Beira-Mar, e pede licença antes de afagar a pet de Radoika Parente, 52. Na tarde deste domingo, 9, a fonoaudióloga foi uma das participantes reunidas na 10ª edição da "Cãomiada", evento que busca conscientizar a população sobre os direitos dos animais.

Entre cartazes que declaravam “Amor aos animais, respeito à vida” e clamavam pelo “fim das carroças” puxadas por equinos, o público se dividia entre segurar os cachorros no colo ou caminhar lado a lado, com uma coleira na mão. Valia até, para os tutores mais curiosos, tirar foto com duas mascotes do desenho infantil “Patrulha Canina”.

Radoika, acompanhada pela amiga, não conteve as lágrimas. Olhou para Ivy, sua cachorra, pediu desculpas pela emoção e revelou, com voz embargada, o motivo do choro: “São os cachorros de rua. A minha família é do Rio Grande do Sul, então estou acompanhando (a situação) dos cachorros que estão lá.”