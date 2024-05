Fortaleza terá nova linha de ônibus que liga Barra do Ceará ao Papicu

A linha não passa pelos terminais e funcionará nos picos de movimentação do início da manhã e do fim da tarde

O itinerário é iniciado no Cuca da Barra do Ceará, seguindo pela avenida Leste Oeste, passando pelo Centro, próximo a Cidade das Crianças, e seguindo pela avenida Santos Dumont até o ponto final, na praça Portugal. A linha não passa pelos terminais , fazendo o trajeto de forma direta.

De acordo com o presidente da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), Raimundo Rodrigues, o objetivo é reduzir a demanda de linhas com destino semelhante, como a 092 - Antônio Bezerra / Papicu / Praia de Iracema, a 016 - Cuca Barra/Papicu e a 711 - Barra do Ceará/Cais do Porto.

“Agora os passageiros contam com mais uma alternativa para deslocarem-se a destinos próximos à Avenida Santos Dumont e Dom Luís”, explica.