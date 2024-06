Escola de Jovens Programadores abre inscrições para formação gratuita em Fortaleza

As inscrições para a Escola de Jovens Programadores do Juventude Criativa, programa da Prefeitura de Fortaleza, foram abertas no sábado, 8, e prosseguem até o dia 12 de junho. No total, serão 40 vagas para jovens de 15 a 29 anos residentes na Capital. A formação é totalmente gratuita.

As vagas terão como prioridade jovens oriundos da rede pública de ensino e moradores de bairros com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) baixo ou muito baixo. Para se inscrever, é preciso ter conhecimento básico em HTML, JavaScript e React.