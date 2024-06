Dupla é presa em posse de arma, munições e drogas no Genibaú, em Fortaleza

Dois homem, de 26 e 33 anos, foram presos em flagrante nesse domingo, 9, em posse de uma arma, munições e drogas no bairro Genibaú, em Fortaleza. O suspeito mais novo, de 26 anos, tinha três mandados de prisão em aberto, dois de homicídio e um de execução penal, e estava foragido da Justiça.

A captura foi realizada na casa do foragido. Com ele, foram encontrados uma pistola calibre 380, 85 gramas de cocaína, 150 gramas de maconha do tipo skunk, balança de precisão e uma quantia em dinheiro, além de vários aparelhos celulares.