Carro pega fogo após pane no bairro Maraponga, em Fortaleza

Um incêndio em um veículo foi registrado na manhã deste sábado, 8, na avenida Benjamin Brasil, bairro Maraponga, em Fortaleza. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará foi acionado para atender a ocorrência, e chegou ao local por volta das 9h25min da manhã.

O motorista do veículo contou aos bombeiros que primeiro ouviu um barulho e em seguida percebeu a fumaça saindo do carro. No momento que o carro começou a incendiar, o condutor estava com a esposa e a filha de 5 anos dentro do veículo. Ninguém ficou ferido na ocorrência, o carro teve perda total.

