Policial de folga interfere em briga e é atacado por homem armado a faca

Um policial de folga que transitava em uma motocicleta interferiu na briga entre dois homens armados a faca e foi perseguido por um dos indivíduos, na avenida Doutor Themberge, no Grande Pirambu, em Fortaleza. O militar solicitou apoio aos agentes de segurança da área.

Conforme relatório policial obtido pelo O POVO, a briga entre os dois homens ocorreu em razão de ciúmes de uma mulher. Enquanto os dois brigavam, o militar efetuou um tiro de advertência para cima no intuito de colocar um fim as agressões, no entanto, um dos indivíduos o atacou com uma faca.

Após o tiro, o militar se abrigou dentro de uma churrascaria, onde permaneceu até a chegada do apoio. O policial se apresentou no 10º Distrito policial e as testemunhas foram encaminhadas ao 1º DP. Não há relato de prisões, conforme o relatório.