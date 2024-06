Incêndio em residência na RMF causa a morte de dois animais domésticos

Um incêndio atingiu uma residência unifamiliar nessa segunda-feira, 3, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Os bombeiros militares estiveram no local para combater o fogo, mas apesar dos esforços da equipe, dois animais domésticos, sendo eles um gato e um cachorro, não conseguiram escapar e morreram carbonizados.

De acordo com o relato do proprietário da residência, os animais não conseguiram fugir do incêndio pois o cachorro estava preso, o que dificultou a fuga do animal. Já o gato estava próximo à porta de entrada, mas não conseguiu sair porque a porta estava fechada.