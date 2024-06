Incêndio de grande proporção é registrado em Maracanaú

De acordo com órgão, o acionamento foi realizado por volta das 14h50min. Agentes foram ao local e trabalharam para conter o fogo, sendo necessário fazer uso de cinco mil litros de água.

Um incêndio de grande proporção foi registrado em uma vegetação localizada em Maracanaú , Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na tarde deste sábado, 1°. Segundo informações divulgadas pelo Corpo dos Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o fogo ocorreu em um espaço onde havia muito lixo.

A instituição destacou, ainda, que a vegetação seca, a pouca umidade e o aumento da incidência de ventos são fatores que contribuem para alastrar o incêndio. E frisou que "a fumaça preta gerada pelo fogo significa produtos derivados de petróleo como isopor, tinta e plástico".

Incêndio em monturo registra aumento no Ceará

Dados do Corpo dos Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) apontam que só em 2023 foram apagados 1.403 incêndios de monturo, que é aquele que ocorre em área com muito lixo ou entulho acumulado. O índice é o maior registrado nos quatro anos anteriores, onde foram identificados, 2022, 1.279 ocorrências; em 2021, 1.038; em 2020, 1.079; e, em 2019, 942.

Já neste ano de 2024, só entre janeiro e maio o Corpo de Bombeiros apagou 276 incêndios em monturo. Este índice representa um aumento de 7,39% em relação ao mesmo período de 2023, quando se atendeu 257 incêndios desse porte.