Número de incêndios em residências no Ceará cresce 17% em 2024

Foram 606 ocorrências do tipo identificadas no Estado, entre janeiro e maio deste ano. Os dados são do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE)

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) registrou 606 incêndios em residências no Estado, entre janeiro e maio de 2024. De acordo com dados da Cosporação, o número é 17,21% maior ao identificado no mesmo período de 2023, quando equipes atuaram em 517 ocorrências desse tipo.

Abril foi o mês com o maior número de registros de incêndios em residências neste ano (139). Em seguida, aparecem os meses de janeiro, com 134, fevereiro e março, com 117 registros cada, e maio, com 99 episódios.