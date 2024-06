Veículo pega fogo em posto de combustível no bairro Cambeba

Um veículo pegou fogo no bairro Cambeba, em Fortaleza, nessa quinta-feira, 6, por volta das 15 horas. As chamas foram debeladas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) em oito minutos, de acordo com a Corporação. Aproximadamente dois mil litros de água foram utilizados.

O proprietário do veículo informou que o incêndio começou logo após o abastecer o combustível. Ao ligar a ignição, ele percebeu uma faísca embaixo do veículo, seguida de um estrondo.