Junho Laranja: IJF lança campanha de alerta para prevenção de queimaduras

Ao longo de todo o ano de 2023, o Instituto Dr. José Frota (IJF) recebeu 3.250 pacientes por casos queimaduras e lesões por exposição à corrente e temperaturas extremas. No Dia Nacional de Luta contra Queimaduras, nesta quinta-feira, 6, o Núcleo de Queimados do hospital abriu a programação do Junho Laranja de prevenção aos acidentes domésticos e de trabalho com queimaduras e choques elétricos.

Durante o dia, unidade realizou o I Simpósio de Atenção Integral ao Paciente Queimado, que contemplou 120 profissionais da área da saúde.

Evento teve como foco a troca de informações entre as especialidades envolvidas, como médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais e outros.