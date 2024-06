Prefeitura visita obras de recapeamento no Itaperi

A obra, localizada na rua Betel, no bairro Itaperi, faz parte da "Operação Asfalto", da prefeitura de Fortaleza, que visa recuperar as vias da cidade afetadas pela chuva

Desde quinta-feira, 6, a operação tem se concentrado nas regionais 1 e 10, para a execução dos trabalhos em 140 vias. No período em que as ações estão sendo realizadas, oito equipes estarão na regional 10 e seis estarão na regional 1 para a realização dos trabalhos.

Em visita de fiscalização, o prefeito de Fortaleza , José Sarto visitou a rua Betel, no bairro Itaperi, uma das ruas contempladas com a “Operação Asfalto”, que visa recapear 160km de malha asfáltica de 1200 vias pela cidade.

Em paralelo, outras seis equipes estão atendendo as outras 10 regionais, totalizando 20 equipes trabalhando em campo. Conforme divulgado pela Prefeitura, após o dia 21 de junho, outras duas regionais passarão a receber o serviço reforçado.

Na visita ao Itaperi, José Sarto fez um balanço da ação que já recuperou 28 vias, com um total de 32,6 km por avenidas como Leste Oeste, Carapinima e Perimetral e que a prioridade é para as vias com maior tráfego de veículos.

“Nós estamos com quase mil homens que trabalham no manejo de máquinas e no recapeamento, com o objetivo de fazer essa recuperação da pavimentação e concluir a operação no início de setembro”, detalhou Sarto.