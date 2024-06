Carro colide com moto na avenida Domingos Olímpio

A vítima, uma mulher de 35 anos, estava a caminho do trabalho quando o acidente aconteceu, na manhã desta sexta-feira, 7

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida na manhã desta sexta-feira, 7, na avenida Domingos Olímpio, próximo ao colégio Lourenço Filho, em Fortaleza. A vítima, Jéssica Valentina, 35 anos, estava a caminho do trabalho e perdeu o controle do veículo após sua moto ser atingida por um carro não identificado.

Segundo Jonathan Pereira, amigo da vítima, Jéssica estava na faixa do meio quando um carro bateu na motocicleta. “Ela acabou perdendo o controle do veículo e caiu em cima do braço dela”, afirmou o homem de 29 anos.