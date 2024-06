Ponte sobre o Rio Ceará, em Fortaleza, ganha nova iluminação

Fortaleza, CE, BR 24.06.06 - Ponte sobre o Rio Ceará com iluminação especial (Fco Fontenele O POVO) Crédito: FCO FONTENELE

Ocorreu na noite desta quinta-feira, 6, a entrega da nova iluminação da ponte sobre o Rio Ceará, situada na Barra do Ceará, em Fortaleza. Equipamento foi recuperado e pintado, com objetivo de transformar o espaço em um cartão postal noturno da Cidade e trazer mais segurança para a região. Além do toque artístico, a estrutura, que conecta o Município a Caucaia, na Região Metropolitana (RMF), ganhou ainda instalação de LED. Com as intervenções realizadas, quem passa pelo local pode observar agora uma coloração roxa predominante. Nas laterais, uma luz vai se alternando pela extensão do espaço, contemplando uma cor que vai de um amarelo a um tom de verdade mais claro.

Ocasião da entrega contou com a apresentação musical do cantor Marcos Lessa e com a presença de representantes municipais como o prefeito José Sarto (PDT), o vice-prefeito Élcio Batista (PSDB), o titular da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), João Pupo, entre outros.