Briga entre torcedores deixa pelos menos duas pessoas feridas com gravidade em Fortaleza

Brigas entre torcedores foram registrados em alguns pontos de Fortaleza horas antes do primeiro jogo da final da Copa do Nordeste entre Fortaleza e CRB, partida que foi disputada na Arena Castelão a partir das 21h30min desta quarta-feira, 5. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas com gravidade.

Um dos epicentros dos confrontos ocorreu na avenida Eduardo Girão, localizada no Bairro de Fátima. Vídeos mostram dezenas de torcedores se enfrentando.

Câmera de vigilância mostra que um homem foi rendido e espancado por diversas pessoas, a maioria delas sem roupas que as identifique como torcedores. Eles chegam a utilizar capacetes nas agressões. Após o ataque, o homem fica desacordado e é carregado por amigos.